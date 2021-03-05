افتتاح معرضًا للزهور ونباتات الزينة بشرم الشيخ تزامنا مع العيد القومى لجنوب سيناء

جنوب سيناء – ياسر عامر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن افتتاح معرض شتلات الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الحدائق تواكباً مع العيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للاجتماع بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، ومدير عام الزراعة بالمحافظة، والمعنيين.

والمعرض يقام بمدينة شرم الشيخ برعاية محافظ جنوب سيناء، ويتم افتتاحه يوم 20 مارس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين تواكباً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ويشتمل المعرض علي شتلات وزهور مختلفة الأنواع، ومستلزمات الحدائق، والمساحات الخضراء ونباتات الزينة، بالتعاون مع وحدة بحوث الصحراء لإنتاج الشتلات بطور سيناء، وعدد من الشركات والمشاتل للقطاع الخاص، بالإضافة للعسل الجبلي والأعشاب الطبية، وزيت الزيتون وبعض المشغولات البدوية والتراثية.

ووجه المحافظ الدعوة لجميع رجال الأعمال والمستثمرين ومديري الفنادق لزيارة المعرض لتغطية احتياجاتهم من شتلات الزهور ونباتات الزينة ولوازم حدائقهم والمساحات الخضراء بفنادقهم ومنشآتهم السياحية.