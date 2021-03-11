استمرار أعمال التبريد بحريق مصنع العبور وسط دخان كثيف

القليوبية - فريق المحافظات

تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية، والقوات التى قدمت الدعم، أعمال التبريد بحريق مصنع الملابس بالعبور، مع استمرار تصاعد كميات من الأدخنة، بمكان الحريق وسط جهود كبيرة من رجال الحماية المدنية.

فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة، خروج 12 حالة من مصابى حريق مصنع ملابس العبور، اليوم، الخميس، وذلك بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لازال يوجد 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم وحجزهم بالرعاية المركزة.

وأوضحت المستشفى، أن يوجد 8 جثث لمتوفيين بالحريق، بالإضافة إلى تحويل 4 جثث أخرى لمستشفى الخانكة للصحة النفسية لتسليمهم لذويهم.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة مصنع العبور المحترق والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

كانت محافظة القليوبية، قد أصدرت بيانا حول تداعيات حريق بأحد المصانع بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة 11 صباح اليوم.

وأكدت المحافظة، أن اللواء عبد الحميد الهجان تابع على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب حريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة 11 صباح اليوم والمصنع مكون من 4 طوابق، حيث تم توجيه عدد 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية وعدد 4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء.

وأكدت المحافظة، أن الحريق أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، تم نقل 16 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجارٍ أعمال التبريد.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمبانى المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين موجها الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.



استمرار الأدخنة بالمصنع



استمرار تصاعد الادخنة بمكان الحريق