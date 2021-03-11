اليوم السابع
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استجابة لمطالب الأهالى.. أول أبريل بدء العمل بمقر سجل مدنى قوص المؤقت بقنا

الخميس، 11 مارس 2021 09:07 م
استجابة لمطالب الأهالى.. أول أبريل بدء العمل بمقر سجل مدنى قوص المؤقت بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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قال شاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، إنه يجرى العمل بمقر السجل المدني المؤقت لمدينة قوص، أمام محطة السكة الحديد غرب المدينة، تمهيدا لبدء تعامله مع المواطنين أول إبريل المقبل.

وأشار البرنس، إلي أن تعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جاءت بنقل مقر السجل المدني الحالي بشارع المنشية غرب مدينة قوص، ليستقر عمله بعمارات محطة السكة الحديد غرب المدينة بصفة مؤقته لحين الانتهاء من إنشاء المبني الرئيسي الأحوال المدنية، الذي خصص له بشارع أبوبكر الصديق.

وأكد نائب رئيس مركز قوص، أن وزارة الداخلية أدرجت إنشاء مبني للسجل المدني الجديد لمدينة قوص بمساحة 300 متر أمام محطة تموين السيارات بمنطقة العويضات، ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2021/2022.

كان قد قدم أهالي مركز قوص شكاوي للواء أشرف الداودى محافظ قنا من تكدس المواطنين أمام سجل مدني قوص بمنطقة المنشية وتعطل خدماتهم بسبب عدم تأهل المكان لاستقبال وأداء خدمات المواطنين، نظرا لضيق المكان وعدم وجود مقاعد ومظلات آدمية لاستراحة كبار السن.

 

 

 

 


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