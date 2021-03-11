اليوم السابع
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ارتفاع عدد الشركات الهندسية المشاركة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لـ150 شركة

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 ص
ارتفاع عدد الشركات الهندسية المشاركة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لـ150 شركة محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية
كتب – إسلام سعيد

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كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، ارتفاع عدد شركات القطاع الهندسى المشاركة ضمن مباردة حياة كريمة بـ 150 شركة فى عدد من القطاعات منها "الكابلات الكهربائية والمضخات وأعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية" وغيرها.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى التجهيز لتنظيم معرض كبير يضم منتجات هذه الشركات بمشاركة حكومية موسعة، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال دائم بين المصانع الهندسية والدولة حول مبادرة حياة كريمة.

 

وأشار إلى أنه تم تجهيز قائمة بالشركات الصناعية بالقطاع الهندسى المقرر اشتراكها فى حياة كريمة، ويجرى تحديثها بصورة دائمة بأى شركات جديدة تدخل ضمن المبادرة.

 

واجتمع اتحاد الصناعات مع رؤساء غرف الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء للاطلاع على التفاصيل الكاملة لمبادرة حياة كريمة ودور الاتحاد والغرف الصناعية فى معاونة الشركات للتسجيل لدى الجهات المختصة المكلفة بتدبير احتياجات المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار المبادرة من المنتجات محلية الصنع.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اتحاد الصناعات

الصناعات الهندسية

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