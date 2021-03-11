ارتفاع صادرات مصر من الفاكهة الطازجة إلى 115 مليون دولار فى ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من الفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت صادرات الفاكهة الطازجة إلى 115.6 مليون دولار فى شهر ديسمبر الماضى، بينما كانت نحو 50.5 مليون دولار فقط خلال شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 128.8%.

وجاءت صادرات الفاكهة المصرية ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع بقيمة بلغت 161 مليون دولار، مقابل 149 مليون فى شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 8%، يليها صادرات الأسمدة بقيمة 129 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 89 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 45%.

وضمت القائمة، كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بنحو 116 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 86 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 35%، بالإضافة إلى صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 55 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، وصادرات الأثاث بقيمة 22 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 13.5%.