صادرات مصر من الكهرباء ترتفع إلى 153 مليون و696 ألف جنيه ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

واصلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعها للشهر الثانى على التوالى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الكهرباء نحو 153 مليون و696 ألف جنيه "9 ملايين و606 ألف دولار" فى شهر ديسمبر الماضى - 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه -، مقابل 22 مليون و16 ألف جنيه "مليون و376 ألف دولار" فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 131 مليون و680 ألف جنيه "8 ملايين و230 ألف دولار".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجارى فى شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 0.1٪، حيث بلغت 2.76 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 2.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 38.3٪، البترول الخام بنسبة 0.7٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.3٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 12.5٪".

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 8.0٪، أسمدة بنسبة 45.3٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 35٪.

وفى المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.1٪، حيث بلغت 6.04 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 6.58 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19%، وسيارات ركوب بنسبة 16.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 18.5٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 38.2٪".

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "البترول الخام بنسبة 3.6٪، منتجات البترول بنسبة 10.2٪، قمح بنسبة 16.5٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13.7٪".