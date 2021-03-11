إفريقيا تسجل نحو 4 ملايين إصابة و106 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا

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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 3 ملايين و994 ألف حالة إصابة مؤكدة و106 آلاف و712 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم /الخميس/ - الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وأوضحت "المراكز الإفريقية" حصول 28 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي على لقاح كورونا، بواقع 19 دولة من مرفق "كوفاكس"، و9 دول عبر اتفاقيات ثنائية.

يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.