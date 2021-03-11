وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل فى المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، واعتقلت قوات الاحتلال مواطن (44 عاما). 