إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم، الخميس، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكى بطريق نجع العرج فى مركز قفط جنوب محافظة قنا، تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بمركز قفط ونقلهم إلى مستشفى قنا العام.
وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تنوعت إصاباتهعم بين سحجات وكدمات واشتباه بارتجاج فى المخ، وتم نقلهم إلى قنا العام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.
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