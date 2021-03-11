اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بقنا

الخميس، 11 مارس 2021 12:25 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم، الخميس، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكى بطريق نجع العرج فى مركز قفط جنوب محافظة قنا، تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بمركز قفط ونقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تنوعت إصاباتهعم بين سحجات وكدمات واشتباه بارتجاج فى المخ، وتم نقلهم إلى قنا العام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.


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