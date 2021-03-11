إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم، الخميس، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكى بطريق نجع العرج فى مركز قفط جنوب محافظة قنا، تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكى بمركز قفط ونقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تنوعت إصاباتهعم بين سحجات وكدمات واشتباه بارتجاج فى المخ، وتم نقلهم إلى قنا العام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.