أمن أسيوط ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين فى ساحل سليم.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتى بريقع والشراشره، وإسماعيل سليمان، بمعهد الشيخ على عبدالدايم الأزهرى بقرية الغريب بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وجرى التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقر الجميع بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتى ذلك إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وقال الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة وعضو لجنة المصالحات الفترة الأخيرة: تزاحمت مسألة الخصومات والمصالحات وهناك خصومات قد انتهت قى المحافظة وننتظر التدابير الاحترازية وهناك عائلات كثيرة تنتظر المصالحات لان إحدى العائلات تريد قضاء مصالحها بوجه نداء للجهات الأمنية تحديد المواعيد لكل صلح قبل رمضان.



إتمام الصلح بين عائلتين فى ساحل سليم



جانب من إتمام الصلح بين عائلتين فى ساحل سليم