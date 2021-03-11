اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 12:30 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تسجل ذروة عام جديدة قبيل قرار البنك المركزى

الخميس، 11 مارس 2021 11:01 ص
أسهم أوروبا تسجل ذروة عام جديدة قبيل قرار البنك المركزى أسهم أوروبا - أرشيفية
رويترز

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سجلت الأسهم الأوروبية ذروة عام اليوم الخميس مع انحسار مخاوف من ارتفاع التضخم، بينما يترقب المستثمرون تصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن الزيادة الأخيرة في عائدات السندات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما صعدت أسهم بورصة وول ستريت الليلة الماضية بفعل بيانات تضخم ضعيف ومع إقرار الكونجرس الأمريكي أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي في التاريخ.

وكانت أسهم قطاعات التعدين والتجزئة والتكنولوجيا من بين أكبر الرابحين في أوروبا، وارتفعت ما بين 1% و1.7%.

ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزى الأوروبى بشأن السياسة النقدية في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش حيث سيحرص صناع القرار على تهدئة الأسواق بالإشارة إلى تسريع طباعة النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة وإعادة الالتزام بأدنى أسعار فائدة ممكنة حتى قطع شوط طويل في التعافي.

وجنت أسهم منطقة اليورو 0.5% لتبلغ أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما.

وقفز سهم رولز رويس 3.1% بعدما حققت شركة محركات السيارات البريطانية توقعاتها بإنفاق قدر أقل من المال هذا العام بعد تكبد خسارة أسوأ من المتوقع في 2020.

وتراجع سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء 4.2% بعدما قالت إنها تتوقع استمرار تأثر نشاطها بقيود مكافحة فيروس كورونا في الربع الأول من العام.

 

 

 


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