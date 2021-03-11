أستراليا تعتقل 6 متهمين فى قضية غسل أموال باستخدام عملات إلكترونية

كتبت: نهال أبو السعود

وجه محققو فريق الجرائم الإلكترونية، اتهامات لستة أشخاص كجزء من تحقيق في مجموعة إجرامية متهمة بغسل الأموال باستخدام العملة المشفرة في أستراليا.

وبحسب صحيفة دايلي ميل، بدأ محققون من فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة الجريمة الحكومية Strike Force Curns في أكتوبر للتحقيق في عصابة إجرامية متورطة في غسيل الأموال عبر الإنترنت.

في الشهر الماضي، ألقى المحققون القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا وصادروا مليون دولار نقدًا ووجهت للرجل 24 تهمة وما زال أمام القضاء.

وبعد مزيد من التحقيقات، ألقى القبض على 6 أشخاص - رجل وخمس نساء - في سيدني يوم الأربعاء، كما فتشت الشرطة عددا من المنازل، حيث صادر الضباط الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى النقود والمجوهرات.

كما اتهم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بسبع تهم بالتعامل عن قصد مع عائدات الجريمة بنية إخفاء جماعة إجرامية والمشاركة فيها والمساهمة في نشاط إجرامي، كما تزعم الشرطة في المحكمة أن الرجل متورط في نقابة غسيل الأموال بالعملات المشفرة وأودع النقود في حسابات بنكية احتيالية.

ووفقا للتقرير، تم توجيه الاتهام إلى امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، وستقول الشرطة في المحكمة أن المرأة متورطة في عصابة غسيل الأموال بالعملات المشفرة وتحصلت على عائدات من الجريمة بقيمة 3 ملايين دولار.

وتم الإفراج عن النساء الخمس بكفالة مشروطة للمثول أمام المحكمة المحلية المركزية في 19 أبريل المقبل.