الرئيسية أخبار عربية وفاة رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد الأربعاء، 10 مارس 2021 10:06 م رئيس جمهورية الصومال الأسبق على مهدى محمد كتب محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء توفى رئيس جمهورية الصومال الأسبق على مهدى محمد اليوم في إحدى مستشفيات نيروبى، وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن وفاة الرئيس على مهدى محمد إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية. على مهدى محمد الصومال أخبار الصومال نيروبى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للصومال ومساندة ما يعزز أمنها الأربعاء، 10 مارس 2021 01:06 م "أفريكوم" تحتاج لموافقة البيت الأبيض قبل توجيه ضربات لمتطرفى الصومال الأحد، 07 مارس 2021 05:49 م الصومال تعلن مقتل 3 جنود فى انفجار لغم أرضى جنوب غربى البلاد الأحد، 07 مارس 2021 12:04 م السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مطعما بالصومال السبت، 06 مارس 2021 05:10 م مقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين فى انفجار استهدف مطعما بالصومال الجمعة، 05 مارس 2021 09:21 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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