وفاة رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد

توفى رئيس جمهورية الصومال الأسبق على مهدى محمد اليوم في إحدى مستشفيات نيروبى، وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن وفاة الرئيس على مهدى محمد إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية.