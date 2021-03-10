اليوم السابع
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وفاة رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:06 م
وفاة رئيس الصومال الأسبق على مهدى محمد رئيس جمهورية الصومال الأسبق على مهدى محمد
كتب محمد جمال

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توفى رئيس جمهورية الصومال الأسبق على مهدى محمد اليوم في إحدى مستشفيات نيروبى، وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن وفاة الرئيس على مهدى محمد إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية.

 


على مهدى محمد

الصومال

أخبار الصومال

نيروبى

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