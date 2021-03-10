وزير الأوقاف فى احتفال الإسراء والمعراج: افتتحنا أكثر من 1000مسجد فى 6 أشهر

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى شعب مصر كله ، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وإلى الإنسانية كلها ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، مؤكدًا أن أعظم رحلة في تاريخ البشرية هي رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ومنه إلى السموات العلى.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج اليوم الأربعاء، عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، و الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، و الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب , والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف , والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة ، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية ، وعدد من وفود الدول المشاركة في مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يومي 13 , 14 مارس الجاري ، وأعضاء مجلس النواب ، وعدد من القيادات الدينية بالوزارة ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدرس الأول من رحلة الإسراء والمعراج هو بيان مدى القدرة المطلقة لله (عز وجل) ، فهو خالق الأسباب والمسببات ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، وما هو عجيب عند الناس ليس عجيبًا عند الله ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" ، وكلمة (سبحان الله) كلمة تنزيه ، وفيها معنى الطلب أي : سبح وعظم وقدس واخشع مليًّا أمام قدرة الخالق (عز وجل) فهو القادر ، خلق السماوات بغير عمد ترونها ليل نهار دون أعمدة ، قال تعالى: "خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ"

واختتم وزير الأوقاف قائلاً:" أن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى سدرة المنتهى، ولم يكن مباشرة من بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المسجد الأقصى , أو من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة , للربط بين المسجدين والحرمين وليظل الحرمان الشريفان أفضل بقاع الأرض في نفوس المسلمين إلى قيام الساعة , فكلما كانت هذه المناسبة العظيمة ارتبط المسلمون بالحرمين الشريفين ارتباط عقيدة لا شيء آخر , مؤكدًا أن أطهر البقاع هي بيوت الله (عز وجل) ولا راحة لمؤمن في سواها ، يقول تعالى : "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ" , وهذه البيوت يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر يقول تعالى : "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ" , مشيرًا إلى أن من اهتمامنا ببيوت الله (عز وجل) أنه خلال ستة أشهر بلغ ما تم افتتاحه من مساجد في مصر أكثر من 1000 مسجد ، وهو رقم لم نسمع به من قبل ، وقد قالوا قديمًا إن القاهرة بلد الألف مئذنة ، وها هي مصر تفتتح في نحو ستة أشهر أكثر من ألف مئذنة جديدة ، فمصر بلد الإيمان وستظل بإذن الله تعالى .