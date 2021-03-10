ننشر التشكيلة الكاملة لحكومة الوحدة الليبية بعد نيلها الثقة من البرلمان

كتب : أحمد جمعة

حصل "اليوم السابع" على كامل تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة التى نالت الثقة من مجلس النواب الليبى في جلسة مكتملة النصاب القانونى فى مدينة سرت.

ووفقا للتشكيلة الحكومية المقدمة لمجلس النواب الليبى، تقرر تسمية حسين عطية القطرانى نائبا لرئيس الوزراء، ورمضان بوجناح نائبا لرئيس الوزراء، وحمد عبد الرزاق المريمى وزيرا للزراعة، وطارق عبد السلام أبو فليقة وزيرا للموارد المالية، وتوفيق الدرسى وزيرا للثروة الحيوانية والبحرية، وعبد الشفيع الجويفى وزيرا للرياضة.



الحكومة الليبية الجديدة

واختار رئيس الحكومة الليبية في تشكيلته فاخر بوفرنة وزيرا للتخطيط، وعلى الزناتى وزيرا للصحة، وموسى المقريف لوزارة التريبة والتعليم، عبد السلام اللاهى تيكى وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، وخالد مازن وزيرا للداخلية، إبراهيم العربى منير وزيرا للبيئة، وعلى العابد أبو عزوم وزيرا للعمل والتأهيل.

وقرر الدبيبة تسمية وفاء الكيلانى لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومبروكة أوكى وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، وعمران القيب وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، ويخلف سيفاو وزيرا للتعليم التقنى والفنى، وأحمد على عمر وزيرا للصناعة والمعادن، وحليمة عبد الرحمن وزيرا للعدل، وعبد الفتاح الخوجة وزيرا للخدمة المدنية، محمد سالم الشهوبى وزيرا للمواصلات، وزهير أحمد وزيرا للإسكان والتعمير.



تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية

ووفقا للتشكيلة المقدمة، تم إسناد حقيبة الحكم المحلي إلى بدر الدين الصادق التومي، وفتح الله الزنى وزيرا للشباب، ومحمد الحويج وزيرا للاقتصاد والتجارة، وإسناد حقيبة النفط والغاز إلى محمد أحمد عون، وخالد المبروك لحقيبة المالية، وإسناد وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وإسناد وزارة الدولة للاتصال والشئون السياسية إلى وليد عمار، وإسناد وزارة الدولة لشؤون الهجرة إلى اجديد معتوق، ووزارة الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وتكليف وزيرة الدولة لشؤون المرأة إلى حورية خليفة ميلود، واسناد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.

وقرر الدبيبة في تشكيلته أن تتولى الدكتورة نجلاء المنقوش حقيبة الخارجية وأن تبقى حقيبة الدفاع شاغرة ويتولاها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الأطراف الليبية.