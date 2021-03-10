مسيرة فى الأرجنتين تطلب بالتحقيق فى كيفية وفاة لاعب كرة القدم دييجو مارادونا

بوينس آيرس (رويترز)

يعتزم الأرجنتينيون الخروج إلى الشوارع اليوم الأربعاء، للمطالبة بما يصفونها العدالة للاعب كرة القدم الراحل دييجو مارادونا الذى أثارت وفاته فى نوفمبر، تحقيقات بشأن كيفية حدوث الوفاة وإذا كان هناك إهمال فى رعايته طبيا.

وقال المنظمون فى مواد نشروها بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج للمسيرة "لم يمت.. قتلوه!" و"العدالة لدييجو. المحاكمة والعقاب للجناة".

وتنطلق المسيرة فى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى (التاسعة بتوقيت جرينتش) من عند المسلة الشهيرة بوسط بوينس آيرس.

ويعتبر مارادونا الذى فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين أحد أبرز لاعى كرة القدم على مدى تاريخها ويحظى بمكانة رفيعة فى بلده رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وإدمان الكحوليات وضعف صحته.

واجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناء على طلب وزارة العدل، يوم الاثنين لتحليل وفاة مارادونا. وكان اللاعب السابق الذى فاز بكأس العالم عام 1986 يعانى من مشكلات صحية خطيرة ويتعافى من جراحة بالمخ عندما توفى فى ضواحى بوينس آيرس.

ويبحث المحققون بشأن إذا كان أفراد من الفريق الطبى لمارادونا لم يتعاملوا بشكل صحيح مع النجم الراحل الذى لعب لأندية مختلفة بأنحاء العالم منها نابولى وبرشلونة وبوكا جونيورز.