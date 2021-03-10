محافظ بورسعيد يطلق اسم الشهيد "محمود مندور" على مدرسة الجلاء سابقا

بورسعيد - محمد عزام

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اسم الشهيد محمود مندور على مدرسة "الجلاء سابقاً"، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور أسرة الشهيد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

قال محافظ بورسعيد، إننا جميعا نشعر بالفخر بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لأجل تراب الوطن، مؤكدين لهم أننا مستمرين فى البناء والتنمية بعد معركتهم معركة الفداء والتضحية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وضع إكليلًا من الزهور، اليوم الأربعاء، على النصب التذكارى بميدان الشهداء "المسلة"، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتى تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969، وذلك بحضور اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ونواب المحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، فى الوقت الذى أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغانى الوطنية.

كما التقى اللواء عادل الغضبان، بعدد من أسر الشهداء، عقب وضعه إكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان الشهداء "المسلة"، موجهاً الشكر لهم على ما قدموه للوطن من أرواح غالية، ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن.