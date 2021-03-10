محافظ الدقهلية ومدير الأمن يفتتحان وحدة مرور أجا الجديدة.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عادل الطحلاوى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، وحدة مرور أجا الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لاصحاب المركبات، للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كافة الخدمات المرورية، والتى تشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية، فضلا عن خدمات نقل قيد المركبات واستخراج شهادات البيانات للمركبات المختلفة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأقيمت وحدة المرور الجديدة بأجا على مساحة 1000 متر مربع ومحاطة بسور كامل وبلغت تكلفتها الاجمالية 7.5 مليون جنيه.
وخلال الافتتاح تم تكريم محافظ الدقهلية، تقديرا لجهوده فى دعم الخدمات المرورية من خلال المنشآت المرورية الجديدة على أرض الدقهلية، والتى تقدم خدمات متميزة لمواطنى الدقهلية، كما تم تكريم القيادات الـمنية والشرطية بالدقهلية من قبل الإدارة العامة لمرور الدقهلية.
وأكد محافظ الدقهلية، خلال الافتتاح أن رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة رئيس الوزراء وجميع الوزراء حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية، وحدها وإنما فى كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه توجد طفرة تنموية كبيرة ظهرت من خلال المشروعات العملاقة التى أنجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق.
وخلال الافتتاح للوحدة الجديدة، أكد محافظ الدقهلية، أثناء تفقده أقسام الخدمات التى تقدمها الوحدة للمواطنين أصحاب المركبات ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما أبطاء أو تأخير، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الحكومية ووحدات الخدمات لابد لها من العمل الجاد حرصا على إرضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
افتتاح وحدة مرور أجا الجديدة
افتتاح وحدة مرور أجا الجديدة
افتتاح وحدة مرور أجا الجديدة
افتتاح وحدة مرور أجا الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة