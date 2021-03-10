محافظ الدقهلية ومدير الأمن يفتتحان وحدة مرور أجا الجديدة.. صور

وأقيمت وحدة المرور الجديدة بأجا على مساحة 1000 متر مربع ومحاطة بسور كامل وبلغت تكلفتها الاجمالية 7.5 مليون جنيه.

وخلال الافتتاح تم تكريم محافظ الدقهلية، تقديرا لجهوده فى دعم الخدمات المرورية من خلال المنشآت المرورية الجديدة على أرض الدقهلية، والتى تقدم خدمات متميزة لمواطنى الدقهلية، كما تم تكريم القيادات الـمنية والشرطية بالدقهلية من قبل الإدارة العامة لمرور الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال الافتتاح أن رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة رئيس الوزراء وجميع الوزراء حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية، وحدها وإنما فى كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه توجد طفرة تنموية كبيرة ظهرت من خلال المشروعات العملاقة التى أنجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق.

وخلال الافتتاح للوحدة الجديدة، أكد محافظ الدقهلية، أثناء تفقده أقسام الخدمات التى تقدمها الوحدة للمواطنين أصحاب المركبات ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما أبطاء أو تأخير، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الحكومية ووحدات الخدمات لابد لها من العمل الجاد حرصا على إرضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.