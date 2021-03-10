اليوم السابع
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مباحث الإسماعيلية: إزالة منزل وراء انهيار العقار القديم بشارع محمد على

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:06 ص
مباحث الإسماعيلية: إزالة منزل وراء انهيار العقار القديم بشارع محمد على البحث عن اشخاص تحت المنزل المنهار
الإسماعيلية - السيد فلاح

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كشفت تحريات المباحث فى حادث إنهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، فى شارع محمد على بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية، والذى أسفر عن مصرع " علاء عبد اللطيف رمضان" 62  سنة، بشارع محمد علي، أن المنزل انهار بسبب إزالة عقار مجاور له، بعد حصوله على ترخيص إزالة .

وتفقد مكان الحادث اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ونائبة المهندس أحمد عصام ، نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية .

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإنهيار منزل بشارع محمد على ، فى حى أول، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين، إنهيار منزل مكون من 3 طوابق وأسفر عن مصرع شخص جارى البحث عنه .

وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف .

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(1)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(1)

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(2)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(2)

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(3)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(3)

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(4)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(4)

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(5)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(5)

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(6)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(6)

 

البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(7)
البحث-عن-الجثث-تحت-انقاض-المنزل-(7)

 

 


انهيار منزل

انهيار منزل بالاسماعيلية

الاسماعيلية

مدير امن الإسماعيلية

انهيار منزل بحى اول الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية

قوات الحماية المدنية بالاسماعيلية

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