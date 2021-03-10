مباحث الإسماعيلية: إزالة منزل وراء انهيار العقار القديم بشارع محمد على

الإسماعيلية - السيد فلاح

كشفت تحريات المباحث فى حادث إنهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، فى شارع محمد على بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية، والذى أسفر عن مصرع " علاء عبد اللطيف رمضان" 62 سنة، بشارع محمد علي، أن المنزل انهار بسبب إزالة عقار مجاور له، بعد حصوله على ترخيص إزالة .

وتفقد مكان الحادث اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ونائبة المهندس أحمد عصام ، نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية .

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإنهيار منزل بشارع محمد على ، فى حى أول، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين، إنهيار منزل مكون من 3 طوابق وأسفر عن مصرع شخص جارى البحث عنه .

وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف .



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