ماهو اختبار CRP لكورونا وماذا يعنى ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعى؟

ندى سليم

يضطر الكثيرون إلى إجراء تحليل بروتين سي التفاعلي (CRP)، الذى يكون ضمن الاختبارات المهمة للكشف عن فيروس كورونا، حيث يعطى مؤشرا للإصابة بالعدوى الفيروسية قبل إجراء مسحة الحلق والأنف.



ماهو تحليل بروتين سى التفاعلى

وطبقا لتقرير نشر في موقع medicine، فإن تحليل بروتين سي التفاعلي، هو علامة اختبار الدم للالتهابات في الجسم، حيث ينتج بروتين سي التفاعلي في الكبد ويقاس مستواه بفحص الدم، حيث يصنف CRP على أنه بروتين متفاعل، مما يعني أن مستوياته سترتفع استجابة للالتهاب.

وترتبط مستويات ارتفاعه بمعدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR) وعدد الصفائح الدموية، والتي ترتفع حال ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي .

ومن أهم أعراض ارتفاع مستويات البروتين التفاعلي سي، حدوث التهابات مستمرة للمريض في أي منطقة داخل الجسم .

وارتفاع مستويات بروتين سي التفاعلي في الدم، يدل على وجود مشاكل صحية عديدة منها الحروق، والالتهابات مثل الالتهاب الرئوي أو السل، أو النوبة القلبية، والأمراض الالتهابية المزمنة مثل الذئبة أو التهاب الأوعية الدموية أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو مرض التهاب الأمعاء .

ويتم الكشف عن مستويات بروتين سي التفاعلي من خلال إجراء اختبار في الدم، حيث يتم قياس CRP باستخدام عينة دم من الوريد، وقد يسهم اختبار البروتين التفاعلي C للتحقق من تفجر الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو التهاب الأوعية الدموية.

وفي الوقت الراهن يتم استخدام قياس أكثر حساسية للكشف عن CRP لتقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية، يسمى هذا البروتين التفاعلي C عالي الحساسية hs-CRP، نظرًا لأن قياس مستويات CRP في أي وقت قد يتأثر بأي عدوى أو التهاب في الجسم، فإن القياس لمرة واحدة بشكل عام لا يعتبر مؤشراً كافياً لمخاطر القلب والأوعية الدموية، لذلك ، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بفحص مستويين منفصلين من بروتين سي التفاعلي CRP بفاصل أسبوعين تقريبًا واستخدام متوسط ​​عدد القراءتين لتقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية.

ويرتبط بروتين سي التفاعلي بمعدل الترسيب، من خلال فحص (سرعة الترسيب) هو مقياس خام لالتهاب المفاصل، ويقيس معدل الترسيب مدى سرعة سقوط خلايا الدم الحمراء، وترتبط مستوياته باختبار بروتين سى.