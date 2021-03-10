اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 06:04 م
خالد صلاح
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كيف يحافظ كوب واحد من الشاى على صحة قلبك؟ دراسة توضح

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:00 م
كيف يحافظ كوب واحد من الشاى على صحة قلبك؟ دراسة توضح فوائد الشاى على القلب
ندى سليم

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كشفت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا،  مدى تأثير كوب الشاى الساخن على صحة قلبك، بعد أن أظهرت النتائج فوائده في خفض ضغط الدم وبالتالي الحفاظ على كفاءة وظائف القلب والشرايين، طبقا لماورد في موقعMedicine.

مافوائد الشاى على صحة قلبك
ما فوائد الشاى على صحة قلبك

واكتشف الباحثون أن بعض المركبات في كل من الشاي الأسود والأخضر تساعد على استرخاء الأوعية الدموية عن طريق تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدران الأوعية الدموية، ومن تلك المركبات مركب  الفلافونويد ومركب  الكاتشين، حيث يعمل كل منهما على تنشيط نوع معين من بروتين القناة الأيونية المسمى KCNQ5 ، والذي يوجد في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية، مما يعود بالنفع على صحة القلب وعملية ضخ الدم إلى أعضاء الجسم.

وقالت الدراسة إن مركب  الكاتشين ينشط وظائف الأوعية الدموية ويرفع من كفاءة الشرايين لضخ الدم إلى القلب، إلا أن عند خلط الشاي باللبن تبين أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود منعت التأثيرات المفيدة لهذا المركب والذي يعزز من وظائف الأوعية الدموية.

وأكدت الدراسة أيضًا أن تسخين الشاي الأخضر إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، يغير تركيبته الكيميائية بطريقة تجعله أكثر فعالية في تنشيط الأوعية الدموية.

وتبين أيضا أن تناول الشاى مثلجًا أو ساخنًا ، لم تؤثر في خصائصه في تقوية القلب وتنشيط وظائف الأوعية الدموية والشرايين.

 


فوائد الشاى

الشاى والقلب

فوائد الشاى الاخضر

فوائد الشاى على القلب

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