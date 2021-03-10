كيف تخدم 15 ألف مواطن بـ50 مليون جنيه فقط؟ مفاجأة محافظ الغربية لأهالى 3 قرى

الغربية - فريق المحافظات

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ،صباح اليوم، الأربعاء، مشروع الصرف الصحى بمنصورية الفرستق وكفر الباجة بمركز كفر الزيات، بتكلفة إجمالية قدرها 56 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالغربية، ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وصرح المهندس عبد السلام بركات أن مشروع الصرف الصحى بقريتى منصورية الفرستق وكفر الباجة يخدم 15 ألفا و500 نسمة، وتم إقامته على مساحة 350م بطول 16.2 كم شبكة انحدار ، وخط طرد رئيسى وفرعى بطول 2.750 كم ويخدم 9 آلاف مواطن بكفر المنصورية و6 آلاف و500 مواطن بقرية كفر الباجة.

ثم تفقد محافظ الغربية ومرافقوه التوسعات التى تتم بمحطة مياه كفر الزيات والمقامة على مساحة 29 ألف متر والتى تم توسعتها بتكلفة قدرها 151 مليون جنيه لتحسين ورفع كفاءة المحطة التى تخدم أهالى كفر الزيات، الدلجمون وإبيار.

وأكد محافظ الغربية على اهتمام المحافظة بمشاريع الصرف الصحى لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التى توفر حياة كريمة للمواطنين وتخلق بيئة صحية خالية من الأوبئة الأمراض ، كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بأقصى كفاءة.



جولة محافظ الغربية بمشروعات الصرف الصحى



محافظ الغربية بمحطة الصرف الصحى



محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصرف الصحى