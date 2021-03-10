كوريا الجنوبية توافق على أكبر زيادة منذ سنوات فى حصتها من تمويل القوات الأمريكية

وافقت كوريا الجنوبية على زيادة بنسبة 13.9 بالمئة في مساهمتها في تمويل استضافة قوات أمريكية قوامها 28500 جندي لعام 2021 وهي أكبر زيادة سنوية منذ نحو 20 عاما بعد أن طالبت الولايات المتحدة بمساهمة أكبر.

وتصل مساهمة كوريا الجنوبية، بعد الزيادة، هذا العام إلى 1.18 تريليون وون (1.03 مليار دولار).

وصرح كبير مفاوضي كوريا الجنوبية جيونج أون بو للصحفيين في إفادة بثها التليفزيون قائلا "الاتفاق حل أطول فترة انقطاع على الإطلاق والتي دامت سنة وثلاثة أشهر".

وأضاف "ووفر فرصة للتأكيد على أهمية التحالف والحاجة لتمركز مستقر للقوات الأمريكية في كوريا".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اتفاقية الإجراءات الخاصة مع الولايات المتحدة ومدتها ست سنوات جاءت بعد مفاوضات مطولة وستزيد مساهمة كوريا الجنوبية السنوية في الفترة من 2022 إلى 2025 بما يتناسب مع الزيادة السنوية في ميزانية الدفاع التي بلغت 5.4 بالمئة هذا العام.

وتحل الاتفاقية محل الترتيب السابق الذي انتهى في آخر عام 2019 والذي كانت كوريا الجنوبية تدفع بموجبه حوالي 920 مليون دولار سنويا. وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على تجميد مساهمة كوريا الجنوبية في عام 2020.

وأفادت بيانات وزارة الدفاع أن أكبر زيادة سنوية سابقة شهدتها كوريا الجنوبية في مساهمتها في تمويل القوات كانت في عام 2003 عندما دفعت 17 بالمئة زيادة عن العام السابق.