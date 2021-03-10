قطع المياه غدا عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة تتراوح بين 6 و12 ساعة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قطع مياه الشرب غدًا الخميس بعدد من مناطق المحافظة؛ نظرًا للقيام بأعمال الصيانة، حيث ستقوم الشركة بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه ميت فارس، لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة 4 صباحًا، وحتي 2 مساءً، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن المناطق التالية مركز ومدينة بني عبيد، وجزء من مركز المنصورة (ميت محمود)، وجزء من مركز دكرنس (كفر الصلاحات)، مركز ومدينة تمى الأمديد.

كما ستقوم الشركة بأعمال ربط شبكات مياه الشرب الرئيسية بمدينة جمصة، لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة 7 صباحًا، وحتي 7 مساءً، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن المناطق التالية مدينة جمصة بالكامل، المنطقة الصناعية، السجن العمومي، الأمن المركزي، ضعف المياه عن زيان والجزاير التابعتان لمركز بلقاس.

وكذلك ستقوم الشركة بأعمال تغيير محول الكهرباء الخاص بمحطة مياه فضل الله النقالي، لمدة 6 ساعات، ابتداءًا من الساعة 8 صباحًا، وحتي 2 مساء، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: كفر الأبحر، بانوب، تيرة، والعزب التابعة لهم.

لذا تهيب الشركة بالمواطنين في المناطق المذكورة، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.