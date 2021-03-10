غلق عيادات خاصة ومعامل ومركز حقن مجهرى مخالفة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دورى عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمى فى مقدمة أولويات الدولة.

وأشار فى بيان إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة الطب العلاجى للدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بتنظيم حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بنى سويف ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وقامت الحملة بالمرور على 22 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذى أسفر عن غلق عيادة ومركز حقن مجهرى "بدون ترخيص"، بجانب تحرير محاضر لاستصدار قرارات غلق لـ 4 معامل و3 عيادات خاصة لعدم الترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة وقد شارك فى الحملة كل من: الدكتورة مريم علاء الدين، الدكتور بسام محمد فتحى ،الدكتورة دينا أحمد عبد الباسط.

من جهته، أعرب الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة عن تقديره للجهود التى تقوم بها أجهزة المديرية بشكل عام وإدارة العلاج الحر بشكل خاص، مشيرا إلى أدائهم المتميز من خلال الحملات المكثفة التى يقوم بها أعضاء الفريق بالمديرية والإدارات الصحية، التى تجوب كل المراكز والمدن، لمواجهة أية ممارسات احتكارية تستهدف حجب الأدوية أوالمستلزمات الطبية وإحكام السيطرة لمنع تداول أى أدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمرضى.