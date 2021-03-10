عقوبة المتحرش بطفلة المعادى تصل للسجن المشدد 15 سنة.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حسنى





لكن السؤال الذى يشغل الجميع الآن: ما العقوبة المقررة طبقاً للقانون المصرى فى هذه الواقعة؟



قال خالد محمد، المحامى بالنقض، إن ما فعله المتحرش بطفلة المعادي يعد جناية هتك عرض، لن تقل عقوبتها عن السجن 7 سنوات طبقاً للقانون، وتصل للسجن المشدد 15 عاماً، خاصة مع وجود نص قانوني واضح وهو مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال التعدي على طفلة، والحد الأدنى في هذه الحالة 7 سنوات سجن.



كانت الداخلية نجحت في ضبط المتهم بمحاولة التحرش بطفلة المعادي، حيث كان التحرك سريعا وعاجلا من رجال المباحث، وباحترافية شديدة، رغم ندرة المعلومات نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه. ارتياح كبير شهده الشارع المصرى بعد القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى ، حيث نجحت قوات الأمن فى ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو بشبكات التواصل الاجتماعى.لكن السؤال الذى يشغل الجميع الآن: ما العقوبة المقررة طبقاً للقانون المصرى فى هذه الواقعة؟قال خالد محمد، المحامى بالنقض، إن ما فعله المتحرش بطفلة المعادي يعد جناية هتك عرض، لن تقل عقوبتها عن السجن 7 سنوات طبقاً للقانون، وتصل للسجن المشدد 15 عاماً، خاصة مع وجود نص قانوني واضح وهو مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال التعدي على طفلة، والحد الأدنى في هذه الحالة 7 سنوات سجن.كانت الداخلية نجحت في ضبط المتهم بمحاولة التحرش بطفلة المعادي، حيث كان التحرك سريعا وعاجلا من رجال المباحث، وباحترافية شديدة، رغم ندرة المعلومات نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه.

المتهم الذي ظهر بجريمته النكراء، حاول التخفي والهروب بعد ارتكابه للجريمة، إلا أن يد الأمن طالته سريعًا، ونجحت في ضبطه، خلال سويعات قليلة من وقوع الجريمة، الأمر الذي لاقى استحسان الأهالي، حيث تبارى جموع المواطنين بتقديم الشكر لوزارة الداخلية عقب الإعلان عن ضبط المتهم.



وأظهرت هذه الجريمة وسرعة ضبط الجناة، كفاءة رجال المباحث بجهاز الشرطة، والتقنيات الحديثة والمتطورة التي تم دعم رجال الأمن بها، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولاً التخفي.



واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.



وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.