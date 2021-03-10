عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار بسبب كورونا

رويترز

قالت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا، وزادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، فى حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.