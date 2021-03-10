اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 11:25 م
خالد صلاح
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عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار بسبب كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:00 م
عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار بسبب كورونا وزارة الخزانة الأمريكية
رويترز

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قالت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا، وزادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، فى حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.

 


الخزانة الأمريكية

أمريكا

كورونا

فيروس كورونا

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