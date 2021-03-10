اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الثانوى العام ينتهون غدا من امتحانات الترم الأول الإلكترونية

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 ص
طلاب الثانوى العام ينتهون غدا من امتحانات الترم الأول الإلكترونية امتحانات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتهى غدا الخميس طلاب الصف الثانى الثانوى العام من امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مادتى التطبيقات الرياضية للشعبة العملية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، على فترتين حيث يؤدى طلاب 15 محافظة هى القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء من التاسعة صباحا، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتتنهى غدا   11 مارس الجارى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.


التربية والتعليم

امتحانات الصف الثانى

اخبار مصر

اخبار مصريه

امتحان الجغرافيا للثانى الثانوى

امتحان التطبيقات الرياضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

584 ألف طالب 2 ثانوى أدوا اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:49 م

قرابة 570 ألف طالب وطالبة بالثانى الثانوى أدوا امتحانى الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى.. الطلاب: سيستم الامتحان انتظم والأسئلة سهلة.. والتعليم: المدارس تحافظ على الإجراءات الاحترازية والتصحيح الإلكترونى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:05 م

موعد بدء الدراسة بالترم الثانى ومواعيد امتحانات الشهور المقبلة.. فيديو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:01 م

التعليم تبدأ عرض مناهج الفصل الدراسى الثانى على القنوات التعليمية وبنك المعرفة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:51 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة