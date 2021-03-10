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طقس حار على جميع الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:00 ص
طقس حار على جميع الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، حيث يسود طقس حار على جميع الأنحاء نهارا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

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