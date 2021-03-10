اليوم السابع
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طالبه برد ألف جنيه استلفه منه فاتفق مع ابن عمته لقتله فى طوخ

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:58 م
طالبه برد ألف جنيه استلفه منه فاتفق مع ابن عمته لقتله فى طوخ إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة بوسط الزراعات بقرية قرقشندة التابعة لدائرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة وحبس أحد المتهمين المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ العثور على جثة شاب ملقاة بوسط الزراعات بقرية قرقشندة التابعة لدائرة مركز طوخ بالقليوبية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد ت" 18 سنة، عامل سمكرة، مقيم بقرية قرقشندة التابعة لدائرة المركز، مصاب بجرح ذبحى و7 طعنات بالبطن والصدر، وملقى بأرض زراعية للموالح.

وبإجراء تحريات المباحث أمكنت التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "سلف" المتهم الأول الهارب مبلغ 1000 جنيه، وعند مطالبته برد المبلغ، اتفق المتهمان على استدراج المجنى عليه بحجة رد المبلغ والتخلص منه والقضاء عليه.

وبالعرض على النيابة صرحت بدفن جثة المجنى عليه، كما أمرت بحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط المتهم الهارب، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


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