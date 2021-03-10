اليوم السابع
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ضبط 45 قطعة أثرية داخل منزل مواطن فى المنيا

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:14 م
ضبط 45 قطعة أثرية داخل منزل مواطن فى المنيا قطع أثرية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مشاركة مديرية أمن المنيا تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر 45  قطعة يشتبه فى آثريتها). وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها والتربح من بيعها.

وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار منطقة المنيا أكدوا أثريتها جميعاً، وأنها ترجع للعصر الفرعونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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