اليوم السابع
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ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الزيتون

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:48 ص
ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الزيتون مستحضرات تجميل - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 20291 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل بدائرة الزيتون بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالمخالفة للقانون ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح.
 
وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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