اليوم السابع
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شاهد.. لحظة مغادرة الإعلامى بيرس مورجان برنامج على الهواء بسبب ميجان ماركل

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:26 م
شاهد.. لحظة مغادرة الإعلامى بيرس مورجان برنامج على الهواء بسبب ميجان ماركل
كتبت مريم بدر الدين

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استقال الإعلامى البريطانى الشهير بيرس مورجان، مقدم البرنامج الحوارى البريطاني "صباح الخير بريطانيا" على قناة ITV، بعد خلافه مع القناة بسبب تعليقات مثيرة للجدل حول ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بعد حوارها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، وذلك بعد استمراره لتقديم البرنامج لمدة 6 سنوات متواصلة.

بيرس مورجان
بيرس مورجان

وقالت هيئة الرقابة الإعلامية في المملكة المتحدة، إنها بدأت تحقيقا في العرض بموجب قواعد الضرر والجرائم، وذلك بعد تلقيها أكثر من 41 ألف شكوى بشأن تعليقات مورجان على ميجان ماركل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وقال مورجان في حلقة يوم الإثنين إنه "لم يصدق كلمة واحدة" مما قالته ماركل حول صحتها العقلية وتفكيرها بالانتحار، وقد أثار ذلك انتقادات الكثيرين، وبينهم جمعية الصحة العقلية الخيرية "مايند" التي تشارك القناة حملاتها حول الصحة العقلية، والتي علقت علي تصريحاته مؤكدة إنها "مخيبة للآمال".

وأتت مغادرة مورجان عقب خلاف على الهواء مع مقدم الأرصاد الجوية ألكس بيرسفورد، الذي انتقد زميله الثلاثاء لاستمراره بالتهجم على ماركل، ما دفع مورجان إلى مغادرة موقع التصوير، ثمّ عاد بعد عشر دقائق.

وقالت قناة "آي تي في"، التي تنتج برنامج "صباح الخير بريطانيا"، إنه "بعد المناقشات مع آي تي في، قرر بيرس مورجان أن الوقت قد حان للرحيل، وقد قبلت "آي تي في" استقالته ولم تعلّق.

وأكدت القناة أن مغادرة مورجان البرنامج الصباحي ستنفذ فوراً، لكنها رفضت الإفصاح عن من سيحلّ محله، في حين قالت المديرة التنفيذية في القناة إنها "صدقت تماما ما قالته (ميجان)"، وأضافت أن القناة ملتزمة تماما تجاه موضوع الصحة العقلية.

 

 

 


بيرس مورجان

ميجان ماركل

الامير هاري

اعلامي بريطاني

استقالة بيرس مورجان

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