سلطنة عمان تقرر تمديد تعليق دخولها للقادمين من عشر دول حتى إشعار آخر

كتب محمد جمال

أعلنت سلطنة عمان اليوم تمديد تعليق دخولها للقادمين من عشر دول، وهى جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل وجمهورية نيجيريا وجمهورية تنزانيا وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا حتى إشعار آخر باستثناء المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، بحسب " وكالة أنباء عمان".

كما قررت اللجنة تمديد استمرار الطلبة فى تلقى التعليم فى المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد لمدة أسبوعين آخرين تنتهي يوم الخميس 25 مارس 2021 ، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثانى عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.