اليوم السابع
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سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 3 كيلو حشيش فى حملة أمنية بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:41 م
سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 3 كيلو حشيش فى حملة أمنية بالقناطر الخيرية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث محافظة القليوبية، من ضبط عنصرين شديدى الخطورة "مسجلين خطر"، ومتهمين بعدد من القضايا منها سلاح ومخدرات، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، كانا يروجانها بين عملائهما بنطاق دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغات من الأهالى بقيام عنصرين شديدى الخطورة "مسجلين خطر" بالترويج للمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتم شن حملة مبكرة برئاسة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت من ضبط مسجل خطر 30 سنة مقيم الخرقانية دائرة المركز، سبق اتهامه بعدد من القضايا حيازة سلاح والاتجار بالمواد المخدرة، ومسجل خطر آخر 27 سنة، مقيم أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و1000 جنيه، و2 تليفون محمول، ودراجة بخارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

مباحث القليوبية

القناطر الخيرية

مخدر الحشيش

اخبار القليوبية

تجارة المخدرات

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