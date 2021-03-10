سفير الفاتيكان من المنيا: مصر لها مكانة هامة عند قداسة البابا وهى مهد الحضارات

شهد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبو زيد، الحفل الذى نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بمركز أبو قرقاص فى إطار ختام زيارة الأنبا نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة لمحافظة المنيا، والتى بدأت الخميس الماضى، حضر الحفل عددا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.
أكد المحافظ، أن هذا اللقاء يجسد أسمى معانى وحدة الوطن، وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية فى الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة فى مجتمعاتنا، والذى يقوم على المساواة فى الواجبات والحقوق التى ينعم فى ظلالها الجميع بالعدل.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، والذى لا يخفى على أحد ما يقوم به من مجهودات كبيرة وحمل ثقيل، من أجل الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الوطن وحمايته داخلياً وخارجياً، وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصرى الأمة، مؤكدا أننا جميعا سواسية تحت راية واحدة ستظل صامدة بعون الله ثم تكاتف أبنائها، تحت قيادة حكيمة واعية .
وأضاف المحافظ، إن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلام والمسيحية" ساهمت فى تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدى استخدامه الآن من جانب كل جماعات الشر والإرهاب لتعكير الأجواء بين عنصرى الأمة المصرية، فنحن لنا رسالة واحدة، تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض.
من جانبه، هنأ سفير الفاتيكان فى كلمته نيافة الأنبا بشارة جودة، بتجليسه مطرانا لإيبارشية الاقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، وقال: إن مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر، من أفريقيا لآسيا ومصر هى الجسر الذى يربط الشمال والجنوب وهى هبة النيل ومهد الحضارات.
وأعرب سفير الفاتيكان، عن سعادته بحسن الاستقبال الرائع الذى لمسه من شعب محافظة المنيا، مؤكدا أن الشعب المصرى شعب رائع وواعى ومثقف وخاصة ما شهده، خلال الكورال الذى استمع له فى الحفل.
وأكد أن الخير دائماً ينتصر لأنه أقوى من الشر، مشيرا إلى أن مصر هى بلد التنمية يندمج فيها جميع البشر ويتعايشون بسرعة.
وكان الحفل قد تضمن عدة فقرات منها كورال أغانى وأناشيد وطنية ( كورال جمعية الصعيد)، كما تضمن كلمة لنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران أيباراشية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص وتوابعها وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وكذلك كلمة لفضيلة الشيخ سلامة محمود عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، كما تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.
الحضور
الحفل
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
جانب من الحفل
حفل مطرانية الأقباط الكاثوليك
سفير الفاتيكان بالقاهرة
سفير الفاتيكان ومحافظ المنيا
سفير
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