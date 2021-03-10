سفير الفاتيكان من المنيا: مصر لها مكانة هامة عند قداسة البابا وهى مهد الحضارات

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبو زيد، الحفل الذى نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بمركز أبو قرقاص فى إطار ختام زيارة الأنبا نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بالقاهرة لمحافظة المنيا، والتى بدأت الخميس الماضى، حضر الحفل عددا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

أكد المحافظ، أن هذا اللقاء يجسد أسمى معانى وحدة الوطن، وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية فى الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة فى مجتمعاتنا، والذى يقوم على المساواة فى الواجبات والحقوق التى ينعم فى ظلالها الجميع بالعدل.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، والذى لا يخفى على أحد ما يقوم به من مجهودات كبيرة وحمل ثقيل، من أجل الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الوطن وحمايته داخلياً وخارجياً، وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصرى الأمة، مؤكدا أننا جميعا سواسية تحت راية واحدة ستظل صامدة بعون الله ثم تكاتف أبنائها، تحت قيادة حكيمة واعية .

وأضاف المحافظ، إن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلام والمسيحية" ساهمت فى تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدى استخدامه الآن من جانب كل جماعات الشر والإرهاب لتعكير الأجواء بين عنصرى الأمة المصرية، فنحن لنا رسالة واحدة، تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض.

من جانبه، هنأ سفير الفاتيكان فى كلمته نيافة الأنبا بشارة جودة، بتجليسه مطرانا لإيبارشية الاقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، وقال: إن مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر، من أفريقيا لآسيا ومصر هى الجسر الذى يربط الشمال والجنوب وهى هبة النيل ومهد الحضارات.

وأعرب سفير الفاتيكان، عن سعادته بحسن الاستقبال الرائع الذى لمسه من شعب محافظة المنيا، مؤكدا أن الشعب المصرى شعب رائع وواعى ومثقف وخاصة ما شهده، خلال الكورال الذى استمع له فى الحفل.

وأكد أن الخير دائماً ينتصر لأنه أقوى من الشر، مشيرا إلى أن مصر هى بلد التنمية يندمج فيها جميع البشر ويتعايشون بسرعة.

وكان الحفل قد تضمن عدة فقرات منها كورال أغانى وأناشيد وطنية ( كورال جمعية الصعيد)، كما تضمن كلمة لنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران أيباراشية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص وتوابعها وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وكذلك كلمة لفضيلة الشيخ سلامة محمود عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، كما تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.



الحضور



الحفل



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا



جانب من الحفل



حفل مطرانية الأقباط الكاثوليك



سفير الفاتيكان بالقاهرة



سفير الفاتيكان ومحافظ المنيا