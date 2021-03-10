زى النهاردة.. الجنايات تعرض صور إتلاف مبانى سجن المرج بأحراز "اقتحام الحدود"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ عامين، وتحديدا يوم 10 مارس 2019، فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، أحراز إعادة محاكمة محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وأمرت المحكمة بفض الحرز الأول ووجدت بداخلة عدد 14 مظروفا صغير الحجم، وبفض المظروف الأول تبن أنه بيج اللون، دون عليه نيابة بنها الكلية، بداخله أسطوانة تحوى إتلاف منشآت سجن المرج العمومى، والمقيدة برقم 8 لسنة 2011 نيابة شمال بنها الكلية، وتبين أن المظروف مفتوح ودون على خلف المظروف رقم 367 / 2013 خزانة، ضد محمد موسى على، ووجدت المحكمة داخل المظروف أسطوانة دون على أحد وجهيها رقم 2 وداى النطرون، وسلمت المحكمة الحرز للفنى وأمرت بعرض محتواه.

وبعرض الحرز وهو عبارة عن أسطوانة بداخلها 173 صورة لسجن لتخريب سجن المرج وأبو زعبل، وإحدى الصور لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وتظهر الصور تخريب بعض المبانى من الخارج ومن الداخل وتوجد أثار حريق فى بعضها كما يوجد أثر حريق لإحدى السيارات فى فناء المبنى.

كما أظهرت الصور تدمير مبانى السجن من الداخل، وإتلاف الأبواب من الدخل، وفتحات فى أسوار حوائط السجن.

وعرضت المحكمة الحرز الثانى وهو عبارة عن مظروف بيج اللوان ويحمل رقم 10، بداخلة حافظة مستندات بداخله أسطوانة لهروب المساجين من سجن وادى النطرون والمفرغ من قبل المحكمة فى جلسة سابقة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم 28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.