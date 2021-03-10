رئيس جهاز "السادات": غلق وتشميع 8 محال و5 بدرومات مخالفة بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال والبدرومات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 محال و5 بدرومات مخالفة بعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف المهندس علاء منيع، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق وشركة الكهرباء، لفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن العين المخالفة.

وشدد رئيس الجهاز، على الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.