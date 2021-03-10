خطوات سهلة للحصول على الميراث وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض عن المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الحصول على الميراث الشرعى طبقاً للقانون., و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الخطوات اللازمة للحصول على الميراث:

أولا : "المستندات المطلوبة"

* إعلام وراثة.

* صورة البطاقة الشخصية لصاحب الدعوى.

* إنذار على يد محضر.

* محضر إثبات حالة بالامتناع عن تسليم حصتك فى الميراث فى مركز الشرطة.

* كشف رسمي من الضرائب العقارية. أو معاينة من الجمعية الزراعية أو من معاينة من الوحدة المحلية التابع لها.

* توكيل للمحامي.

وفيما يتعلق باستخراج إعلام وراثة، يستخرجه المحامى مقيم الدعوى من المحكمة بعدما تتوافر هذه المستندات:



* شهادة الوفاة.

* تاريخ الوفاة وأسماء الورثة.

* صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

* طلب إلى رئيس المحكمة يضم تلك المستندات.

وتشمل خطوات استخراج إعلام الوراثة ما يلى:

1- يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق “تأكيد” وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.

2- تُرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام الشرعي وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسة لنظر الإعلام.

3- يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما إذا لم يتم إعلام الورثة فيجب حضورهم جميعًا، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتهما أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام ، موضحًا اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.

4 - يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

أما عن إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث ، فيتم ايضا عبر المحام مقيم الدعوى:

ثالثًا : محضر إثبات امتناع تسليم الميراث.

ويجرى عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراث ية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

رابعًا: طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.

خامسًا: كشف رسمي من الضرائب.

ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس مأمورية الضرائب العقارية أو محضر شرطة وطلب معاينة من الجمعية الزراعية إذا كانت التركة أرضا زراعية، وطلب معاينة من الوحدة المحلية إذا كانت عقارات أو بيوت.