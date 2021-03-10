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خطة بايدن للإنقاذ الاقتصادى تحصل على الأصوات الكافية بالكونجرس لتمريرها

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:39 م
خطة بايدن للإنقاذ الاقتصادى تحصل على الأصوات الكافية بالكونجرس لتمريرها الكونجرس
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بحصول خطة بايدن للإنقاذ الاقتصادي على الأصوات الكافية بالكونجرس لتمريرها.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت إنه إذا أقرها مجلس النواب اليوم الأربعاء، كما يتوقع القادة الديمقراطيون، فإن أول مبادرة تشريعية رئيسية لرئاسة بايدن ستسرع في تقديم المساعدة للعائلات التي تكافح في ظل أزمة صحية عامة استمرت لمدة عام وستوفر أكبر توسع في المساعدات للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض خلال جيل.

وأوضحت الصحيفة، أن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1400 دولار سيجرى إرسالها لمعظم الأمريكيين، كما سيتم توسيع المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتوفير الإعانات الفيدرالية لأولئك الذين يكافحون من أجل تحمل تكاليف التأمين الصحي والإسكان والغذاء وتقديم الأموال لتعزيز توزيع لقاح كورونا واختباره ولإعادة فتح المدارس بأمان.

ويتوقع الاقتصاديون أنه كواحد من أكبر حزم الإنقاذ في حالات الطوارئ في التاريخ الأمريكي، فإن خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP) ستسرع الانتعاش الاقتصادي، وتعزز النمو إلى مستويات لم تُشهد في العقود الأخيرة وتقلل بشكل كبير أعداد الذين يعيشون في فقر.

وفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن يخفض معدل فقر الأطفال بنسبة تصل إلى النصف، من خلال توسيع الإعفاء الضريبي للعائلات التي لديها أطفال والتي يرغب العديد من الديمقراطيين في جعلها دائمة.


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الاصلاح الاقتصادى

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