حبس عاطل وزوجته 4 أيام بتهمة قتل شخص بسبب خلافات مالية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد شلوفة مدير نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل وزوجته بتهمة قتل عاطل ودفن جثته فى منطقة زراعية بزمام دائرة مركز السادات، لإخفاء معالم الجريمة، بسبب خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة، حيث أقدم عاطل وزوجته على قتل عاطل ودفن جثته فى منطقة زراعية بزمام دائرة مركز السادات، لإخفاء معالم الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بعثور الأهالى على جثة شخص بإحدى المناطق الزراعية بمدينة السادات.

قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة المقدم أحمد أشرف رئيس مباحث مركز السادات، والنقيب محمود عبد المرضى معاون مباحث المركز، وتبين من التحريات قيام عاطل وزوجته بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بينهم، وتم استخراج الجثة وضبط المتهمين.