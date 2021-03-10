تقدم جامعة كفر الشيخ 10 مراكز فى تصنيف التايمز البريطانى 2021

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ، اليوم، الأربعاء، تقدم الجامعة 10 مراكز فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات وفقا لتصنيف التايمز للجامعات فى بلاد الاقتصاديات الناشئة Economies Emerging لعام 2021م، حيث احتلت جامعة كفر الشيخ المركز " 165 " حيث يتضمن التصنيف على مؤشرات للأداء فى خمسة مجالات التدريس " بيئة التعلم "، البحث " الحجم والدخل والسمعة "، الاستشهادات " تأثير البح "، النظرة الدولية " الموظفون والطلاب والبحث ، ودخل الصناعة "نقل المعرفة".

وأشاد الدكتور عبدالرازق، دسوقى رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذى حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولى " التايمز البريطانى " مؤكدا إهتمام الجامعة بتطوير منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمى ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات .

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة ، أن هذا التصنيف يعد إعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمى ، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ، ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ، وهو مجهود السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعة .

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ على تعظيم الإستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية المعتمدة ، وتحت الإعتماد والمؤهلة للإعتماد بالجامعة لتشجيع البحث العلمى التطبيقى والنشر العلمى الدولى والتقدم للمشروعات التنافسية وإستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

وقد احتلت جامعة المنصورة، اليوم، ترتيب مميز بين الجامعات على مستوى العالم وذلك ضمن تصنيف "تايمز" البريطانى للجامعات للاقتصاديات الناشئة .

حيث صنفت جامعة المنصورة وهى الجامعة المصرية الوحيدة فى الترتيب العالمى ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم ، وقد حافظت جامعة المنصورة على تميزها وصدارتها محليا وتقدمت عالميا 8 مراكز لتصبح فى المركز الـ 94 فى 2021 بدلا من 102 فى عام 2020 ، كما احتلت الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة "أن هذا الترتيب المتميز لجامعة المنصورة جاء لتتويج جهود منتسبى جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمى والبحثى لتتصدر بمكانتها العلمية العديد من الجامعات العريقة فى المنطقة، و الجامعة مستمرة فى التطوير المستمر والمبنى على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمى والتعليمى "

وأضاف الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أن جامعة المنصورة تضم عدد كبير من العلماء المميزين على مستوى العالم والذين أثروا بأبحاثهم العلمية الحياة البشرية وقدموا من خلالها العديد من الحلول الجذرية للكثير من المعضلات".

مشيرا إلى أن هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية ومنذ إصدار أول نسخة منه عام 2010، يعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية فى الحكم على مستوى الجامعات فى العالم، حيث يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات وذلك فى 5 مجالات هى التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمى "الحجم والدخل والسمعة"، الإستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "العاملين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة".

ومن المعروف أن تصنيف "تايمز" البريطانى هو أفضل تصنيفات الجامعات العالمية ويهدف لتصنيف أفضل الجامعات، حيث يعتمد فى ترتيب الجامعات على تقييمها فى 5 مجالات هي: التدريس (30٪)، والبحث (30٪)، والاقتباس (30٪)، والروابط الصناعية (2.5٪)، والنظرية الدولية (7.5٪).



ترتيب الجامعات

تصنيف التايمز البريطانى للجامعات