تعرف على قائمة السلع المصرية الأكثر تصديرا خلال شهر

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، قائمة السلع التى ارتفعت صادراتها خلال شهر ديسمبر الماضى، وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع بقيمة بلغت 161 مليون دولار، مقابل 149 مليون فى شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 8%، يليها صادرات الأسمدة بقيمة 129 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 89 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 45%.

وشملت القائمة الواردة فى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بنحو 116 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 86 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 35%، بالإضافة إلى صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 55 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، وصادرات الأثاث بقيمة 22 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 13.5%.

وتراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.

وبلغت قيمـة الصادرات 2.76 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 2.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 38.3٪، البترول الخام بنسبة 0.7٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.3٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 12.5٪".