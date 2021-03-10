اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على قائمة السلع المصرية الأكثر تصديرا خلال شهر

الأربعاء، 10 مارس 2021 07:00 ص
تعرف على قائمة السلع المصرية الأكثر تصديرا خلال شهر صادرات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بيانات حكومية، قائمة السلع التى ارتفعت صادراتها خلال شهر ديسمبر الماضى، وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع بقيمة بلغت 161 مليون دولار، مقابل 149 مليون فى شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 8%، يليها صادرات الأسمدة بقيمة 129 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 89 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 45%.

 

وشملت القائمة الواردة فى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بنحو 116 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 86 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 35%، بالإضافة إلى صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 55 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، وصادرات الأثاث بقيمة 22 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 13.5%.

 

وتراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.

 

وبلغت قيمـة الصادرات 2.76 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 2.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 38.3٪، البترول الخام بنسبة 0.7٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.3٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 12.5٪".


جهاز الإحصاء

صادرات مصر

الإحصاء

الملابس الجاهزة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير لجهاز الإحصاء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة: 27 % تمثيل المرأة فى البرلمان 2020

الإثنين، 08 مارس 2021 10:05 ص

جهاز الإحصاء يكشف معدل الإصابة بـ"كورونا" على مستوى المحافظات

السبت، 27 فبراير 2021 12:29 م

دراسة لجهاز الإحصاء تكشف: موجة كورونا الثانية أشد وأسرع انتشارا.. كسر حاجز الألف إصابة فى 31 يوما فقط.. والإناث أقل عرضة للعدوى مقابل الذكور لوجود مناعة فطرية.. والفئة العمرية 66 سنة أكثر المعرضين للوفاة

الخميس، 25 فبراير 2021 02:00 م

تقرير لجهاز الإحصاء: الزواج فى الطالع والطلاق فى النازل.. تراجع معدلات الطلاق فى مصر للشهر الثالث على التوالى ليسجل 21 ألف حالة فى سبتمبر الماضى.. وتسجيل 93.8 ألف عقد زواج بزيادة بلغت 3 آلاف و500 عقد بنفس الشهر

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة