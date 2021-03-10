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تعرف على أول 9 دول أصدرت جوازات سفر كورونا.. آخرها الصين

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:30 ص
تعرف على أول 9 دول أصدرت جوازات سفر كورونا.. آخرها الصين لقاح كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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مع بدء طرح لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، لم تُصدر سوى بضعة دول "جوازات سفر كورونا" لمن تلقوا اللقاح.

وأصدرت الصين اليوم الثلاثاء، "جوازات سفر كورونا" لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والراغبين في السفر للخارج لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها.

وكانت الدنمارك والسويد أول الدول التي أقرت "جوازت سفر كورونا"، كما أعلنت السويد والدنمارك، أنهما ستطوران جوازات سفر إلكترونية لتسهيل السفر إلى الخارج.

واعتمدت بعض البلدان الأوروبية مثل إيسلندا هذا الجواز. وفي بولندا يجرى بالفعل منح أولئك الذين تم تطعيمهم ضد كورونا حقوقًا خاصة عند السفر.

وجرى تبني سياسة مشابهة جدًا للسياسة البولندية من قبل رومانيا وإستونيا، حيث لن يحتاج المسافرون الملقحون إلى الحجر الصحي.

كما تعمل اليونان أيضا بشهادات التطعيم حيث تخطط السماح للمسافرين الملقحين بالدخول بحلول أبريل أو مايو.

وفى الدول العربية، أصبحت البحرين أول دولة عربية تطلق جواز سفر كورونا لمن تلقى التطعيم ضد كوفيد-19.


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