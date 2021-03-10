تعرف على أهمية فيتامين ك للأطفال حديثى الولادة وعلاج اضطرابات الدم؟

ندى سليم

فيتامين ك من الفيتامينات الهامة التي توجد في الخضراوات الورقية الخضراء والبروكلي وتمتلك فوائد صحية هامة وتعد من طرق الوقاية للعديد من الأمراض.



اهمية فيتامين ك على الصحة يحمى من السرطان ونزيف حديثى الولادة

وأكد تقرير نشر في موقع healthline، أن فيتامين ك يساعد في حل مشاكل تخثر الدم، كما أنه يستخدم لمنع مشاكل التخثر عند الأطفال حديثي الولادة الذين ليس لديهم ما يكفي من فيتامين ك.

ويلعب دروا هاما في منع مشاكل النزيف عند الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ك، وفي تلك الحالة يتم إعطاؤه للمريض عن طريق الفم أو كحقنة في العضلات، بالإضافة الي انه يمنع النزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات بروتين البروثرومبين في تخثر الدم والذين يعانون من اضطراب نزيف وراثي يسمى نقص عوامل التخثر المعتمدة على فيتامين ك .

وأوضح التقرير قدرة فيتامين ك في علاج اضطراب الدم من خلال تناول جرعات منه طريق الفم مع الكالسيوم وفيتامين د، الذي قد يعطى فعالية في تحسين كتلة العظام لدى الأطفال المصابين بهذا الاضطراب في الدم.

ويسهم في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث تشير الأبحاث أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين k2 يسهم في الوقاية منه.

واشار التقرير الي أن تناول كميات كبيرة من الطعام الغني بفيتامين ك 2 يسهم في انخفاض خطر الوفاة من السرطان وأمراض القلب.

ويتواجد فيتامين ك فى العديد من الأطعمة مثل فول الصويا المخمر والبيض المسلوق والأفوكادو البقدونس الطازج ، والكبد البقرى والجبن.