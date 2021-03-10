تعرف على أسعار السيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بالسوق المصرية

كتبت أمانى سمير

تبلغ أسعار السيارة "هوندا سيفيك" موديل 2021 بالسوق المصرية بحوالى 459 ألف جنيه فى السوق المحلية، وهذا السعر تم الإعلان عنه مطلع العام الجارى.

أبرز المواصفات:

ينتمى طراز "هوندا سيفيك 2021" لفئة السيارات السيدان، وتأتى بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 123 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA، ونظام التحكم فى الجر عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة HSA، وفرامل يد أتوماتيكية .

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها "خاصية الدخول الذكى، وزر تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وخاصية تشغيل السيارة من الخارج بواسطة الريموت".

وتحتوى على كماليات إضافية وهي «فتحة سقف كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح هالوجين، وكاميرا خلفية، وخاصة اختيار وضعية التشغيل على النظام الاقتصادي “ECON” في استهلاك الوقود، ومكيف هواء ثنائي .

ودعمت طرازات «سيفيك» بنظام ترفيهي مكون من "شاشة وسائط 7 بوصة LCD مدعمة لانظمة التشغيل «apple – android»، بلوتوث، وMP3 – USB – AUX- راديو وساعة وغيرها من التنبيهات والمعلومات".