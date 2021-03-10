ترامب يهاجم الجمهوريين بسبب "التبرعات".. و"CNN": أزماته المالية السبب

كتبت نهال أبو السعود

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومه على أعضاء الحزب الجمهورى، بسبب جمع تبرعات باسمه في لجان مختلفة داخل الحزب، وهو ما اعتبرته شبكة سي إن إن الأمريكية انعكاس للأزمات المالية التى يعانيها منذ خروجه من البيت الأبيض 20 يناير الماضى.

ودعا ترامب بحسب تقرير نشرته الشبكة الأربعاء، أعضاء الحزب الجمهوري بالتبرع للجنة السياسية التابعة له بدلاً من الحزب الجمهورى وسط نزاع متزايد حول استخدام الحزب لاسمه فى جمع التبرعات.

وبحسب بيان صادر عن منظمة Save America، قام الرئيس الأمريكى السابق بانتقاد "الجمهوريين بالاسم فقط RINOs والأغبياء" بينما أكد أنه يدعم الحزب الجمهوري، قائلاً: "أنا أؤيد الحزب الجمهوري ولجان الحزب الجمهوري المهمة بشكل كامل، لكننى لا أدعم RINOs والأغبياء، وليس من حقهم استخدام اسمي أو صورتي لجمع الأموال"، مستخدماً RINOs اختصار للجمهوريين بالاسم فقط".

وأضاف ترامب أنه يتم جمع الكثير من الأموال وإهدارها من قبل أشخاص لا يضعون فى اعتبارهم مصلحة الحزب الجمهوري، وقال:"اذا تبرعتم لـ save America أو على موقعي الالكتروني الرسمي فأنتم بهذا تساعدون وتدعمون حركة "أمريكا أولا" عبر القيام بذلك بشكل صحيح.. سوف نفوز، وسنفوز بجدارة! يتم تدمير بلادنا من قبل الديمقراطيين! "

وبحسب سى إن إن الأمريكية فإن البيان يعكس أن ترامب ليس لديه نيه لاسترضاء اللجنة الوطنية الجمهورية بعدما تخلت عن خطاب وقف من محاميه يطالبها بالتوقف عن استغلال اسم الرئيس السابق فىي عمليات جمع الأموال والترويج.

وتم الإبلاغ عن الرسائل لأول مرة يوم السبت وتم إرسالها إلى اللجنة الوطنية الجمهورية ولجنة مجلس الشيوخ الوطني الجمهوري ولجنة الكونجرس الوطني للحزب الجمهوري والمجموعات الثلاث هي أكبر هيئات جمع الأموال للحزب الجمهوري وقد أرسلت مؤخرًا طلبات لجمع التبرعات نقلاً عن الرئيس السابق.

ووفقا لتقرير سي إن إن، هناك سبب واحد وراء رغبة ترامب في التحكم في صورته فيما يتعلق بجمع التبرعات السياسية وهو المال، حيث واجه حقيقتين ماليتين الاولي هي انخفاض عائدات أعماله وفقًا لوثائق الإفصاح المالي المقدمة في وقت سابق من هذا العام، وثانيا إنه شخصيًا في مأزق للحصول على إجمالي قروض 421 مليون دولار ضرورية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقالت سي إن إن، إن ترامب يحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لكسب المال، ومع تضرر علامته التجارية بشدة بسبب رئاسته واحداث العنف في 6 يناير ، ليس هناك الكثير من الخيارات باستثناء اكتشاف طرق لتحقيق الدخل من اسمه.