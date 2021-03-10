اليوم السابع
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خالد صلاح
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تراجع أسهم أوروبا بقيادة قطاعى التعدين والسفر

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:17 ص
تراجع أسهم أوروبا بقيادة قطاعى التعدين والسفر أسهم أوروبا - أرشيفية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعدما ارتفعت أمس مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة، إذ أدت المخاوف حيال التضخم المتصاعد إلى استمرار قلق المستثمرين، وقادت أسهم التعدين والسفر التراجع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير 2020 أمس الثلاثاء.

وقادت أسهم القطاعات الحساسة اقتصاديا التراجع في أوروبا، مثل أسهم شركات التعدين والسفر والترفيه والشركات الصناعية، في حين صعدت أسهم الاتصالات والعقارات.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار تسليم بوابات المصانع الصينية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 في فبراير.

ومن بين الأسهم الفردية، تراجع سهم إنديتكس المالكة لزارا 1.2% بعد إعلانها تراجع صافي ربح 2020 بنسبة 70% في ظل إغلاق الكثير من متاجرها خلال عام من إجراءات العزل العام العالمية.

وارتفع سهم جاست إيت تيك أواي.كوم 2.9% بعدما قالت شركة خدمات طلب الطعام إنها تتوقع مزيدا من النمو في 2021.

 

 

 


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البورصة الأوروبية

المؤشر ستوكس 600

سهم إنديتكس

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