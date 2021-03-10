اليوم السابع
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بماذا يحلم المصريون؟ مشروع مشترك بين معلومات الوزراء والقومى للبحوث الاجتماعية

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:57 م
بماذا يحلم المصريون؟ مشروع مشترك بين معلومات الوزراء والقومى للبحوث الاجتماعية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون جديد مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية ‏والجنائية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل دعم عمليات صنع السياسة العامة وتحسين الأداء ‏التنموي لتلك السياسات خلال مراحلها المختلفة.‏
 
ويعتمد البروتوكول على تأسيس فريق عمل مشترك بين الطرفين؛ لوضع الخطط وتنفيذ برامج ومشروعات ‏بحثية مشتركة، إذ يسعى المركزان في الوقت الراهن إلى إعادة تنفيذ مشروع بحثي مشترك تحت عنوان ‏‏"بماذا يحلم المصريون؟"، والذي سبق ونُفذ منذ أكثر من عشر سنوات وصدر عنه كتاب مشترك في عام ‏‏2010؛ يهدف المشروع إلى التعرف على تطلعات المصريين نحو المستقبل، وكيفية تحقيق تلك التطلعات ‏في إطار دوائر الحلم الثلاث (الذات والأسرة والوطن)، إيمانًا من الطرفين بأهمية هذا المشروع البحثي ‏وأولويته السياسية والمجتمعية
 
كما سيسهم مركز المعلومات في عملية التحول الرقمي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ‏وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات وفق السياسات المتبعة لدى الطرفين، كما سينشر معلومات الوزراء ‏الأبحاث والدراسات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على المواقع الإلكترونية ‏الخاصة به، وذلك في إطار من الاستعانة بالخدمات والخبرات الاستشارية المقدمة من مركز البحوث ‏الجنائية.‏
 
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القومى للبحوث الجنائية

معلومات الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

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