بماذا يحلم المصريون؟ مشروع مشترك بين معلومات الوزراء والقومى للبحوث الاجتماعية

كتبت هند مختار

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون جديد مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية ‏والجنائية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل دعم عمليات صنع السياسة العامة وتحسين الأداء ‏التنموي لتلك السياسات خلال مراحلها المختلفة.‏

ويعتمد البروتوكول على تأسيس فريق عمل مشترك بين الطرفين؛ لوضع الخطط وتنفيذ برامج ومشروعات ‏بحثية مشتركة، إذ يسعى المركزان في الوقت الراهن إلى إعادة تنفيذ مشروع بحثي مشترك تحت عنوان ‏‏"بماذا يحلم المصريون؟"، والذي سبق ونُفذ منذ أكثر من عشر سنوات وصدر عنه كتاب مشترك في عام ‏‏2010؛ يهدف المشروع إلى التعرف على تطلعات المصريين نحو المستقبل، وكيفية تحقيق تلك التطلعات ‏في إطار دوائر الحلم الثلاث (الذات والأسرة والوطن)، إيمانًا من الطرفين بأهمية هذا المشروع البحثي ‏وأولويته السياسية والمجتمعية

كما سيسهم مركز المعلومات في عملية التحول الرقمي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ‏وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات وفق السياسات المتبعة لدى الطرفين، كما سينشر معلومات الوزراء ‏الأبحاث والدراسات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على المواقع الإلكترونية ‏الخاصة به، وذلك في إطار من الاستعانة بالخدمات والخبرات الاستشارية المقدمة من مركز البحوث ‏الجنائية.‏