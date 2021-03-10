بلجيكا تحبط "صفقة القرن".. ضبط 17 طن كوكايين وسقوط شبكة تستخدم "التشفير"

كتبت: هناء أبو العز

صادرت الشرطة البلجيكية 17 طناً من الكوكايين والأسلحة والسيارات وزى الشرطة و1.2 مليون يورو خلال أكبر مداهمة فى تاريخها، بعد أن نجحت فى اختراق شبكة الاتصالات المشفرة التى تستخدمها المنظمة الإجرامية، على الرغم من أن المشتبه بهم أرسلوا رسائل عبر نظام Sky ECC، الذى يقدم نفسه على أنه أكثر منصات الاتصالات أمانًا فى العالم ويعتبر بشكل عام غير متاح.

وذكرت صحيفة لوموند نجاح الشرطة فى بلجيكا، حيث تم إجراء أكثر من 200 عملية تفتيش للمنازل على 1600 عميل أمس الثلاثاء، واحتجزوا 48 شخصا، بينهم محام، وصادروا 185 هاتفا.

كما وقعت مداهمة للشرطة فى هولندا أمس الثلاثاء، حيث صادرت الشرطة خادم Sky ECC واعتقلت حوالي ثلاثين مشتبهًا بهم.

وقال المدعى الفيدرالى فريديريك فان ليو مساء الثلاثاء: لدينا الآن فكرة أوضح وأكثر تفصيلاً عن عمل هذه المنظمات الإجرامية، وطابعها العالمى، وإمكانياتها المالية غير المحدودة، وقسوتها وعدوانها.

تقدم Sky ECC خدمات من كندا والولايات المتحدة، لكن ربع مستخدمى الشبكة النشطين كانوا فى بلجيكا وهولندا الذين كافحوا فى السنوات الأخيرة مع الزيادة السريعة فى تجارة الكوكايين فى مدينتهم.